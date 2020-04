Spende für Krankenhaus : Neues Beatmungsgerät für Erkelenzer Intensivstation

Erkelenz Mit 24.000 Euro ermöglicht die Raiffeisenbank Erkelenz dem Hermann-Josef-Krankenhaus den Kauf eines Beatmungsgeräts. Das nutzt auch in Zukunft.

Welchen Beitrag können wir leisten in der Zeit der Corona-Krise? Diese Frage stellten sich der Vorstand und die Mitarbeiter der Raiffeisenbank Erkelenz, die nicht nur ihre eigenen Schwierigkeiten bekämpfen, sondern auch das Wohlergehen und insbesondere die Gesundheit der Menschen im Blick haben. So entstand der Gedanke, mit einer großzügigen Spende die Anschaffung eines Beatmungsgeräts für die Intensivstation des Hermann-Josef-Krankenhauses zu ermöglichen.

„Als lokales Geldinstitut beobachten wir sehr genau die Entwicklung vor Ort“, meinte Vorstandsmitglied Ulrich Lowis bei der Spendenübergabe im Erkelenzer Krankenhaus. Ziel war langfristige Hilfe. Im Gespräch mit Klaus-Dieter Winter, Chefarzt der Kardiologie, wurde die Idee des Beatmungsgeräts vertieft, zumal gerade diese Geräte von enormer Bedeutung bei der Behandlung von Covid-19-Patienten sind. So könnte die Kapazität in der Intensivstation ausgebaut werden. Das Erkelenzer Krankenhaus mit dieser Spende zu bedenken, war auch eine Geste der Bank an den Kreis Heinsberg, zumal sich neun der 15 Filialen der Raiffeisenbank Erkelenz im Kreisgebiet befinden. Mit Vertriebs- und Marketingleiter Thomas Brockers übergab Lowis den Spendenscheck von 24.000 Euro aus Zweckerträgen des Gewinnsparens. Verbunden mit der Übergabe war der Dank von Vorstand und Mitarbeitern der Raiffeisenbank an das Team des Krankenhauses und aller Krankenhäuser der Region für ihren unermüdlichen Einsatz im Kampf gegen das Virus.