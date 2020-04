Nächtlicher Unfall bei Holzweiler : 45-Jährige stirbt nach Aufprall auf Baum an der L 19

Erkelenz Ein tödlicher Unfall hat sich am Mittwoch bei Holzweiler ereignet.

Feuerwehr und Rettungsdienst konnten das Leben einer 45-Jährigen nach einem schweren Unfall nicht retten. Nach Polizeiangaben fuhr die Frau am Mittwoch, 8. April, gegen 22:07 Uhr mit ihrem Wagen auf der L 19 aus Richtung Erkelenz kommend in Richtung Jackerath. Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Straßenbaum. Dabei erlitt die 45-Jährige tödliche Verletzungen. Das Fahrzeug wurde bei dem Aufprall total zerstört. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergung musste die L 19 über mehr als drei Stunden voll gesperrt werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern auch am Donnerstagmorgen an.