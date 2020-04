Frisch herausgegeben in Erkelenz : Neuer Bild- und Textband erzählt von Hohenbusch

Erkelenz Lebensraum Hohenbusch“, das ist der Titel des neuen Bild- und Textbandes über das ehemalige Kreuzherrenkloster. Die insgesamt 176 Seiten sind vollgepackt mit dem Thema Hohenbusch.

Neben der wechselvollen Ordensgeschichte der Kreuzherren befasst sich die neue Publikation mit der Geschichte des Hauses Hohenbusch im 19. und 20. Jahrhundert, während es sich in Privatbesitz befand. Auch die jüngere Zeit des Gutshofes und das Zusammenspiel zwischen bürgerschaftlichem Engagement und kommunaler Verwaltung werden ins Blickfeld des Lesers und Betrachters gerückt. Wie ist es gelungen, aus dem einst dem Verfall preisgegebenen Klostergut eine feste Größe in der Kulturlandschaft zwischen Niederrhein und Aachener Land zu schaffen?

Das Buch ist im regionalen Buchhandel erhältlich. Die Händler vor Ort bieten Interessierten einen kostenlosen Lieferservice an, die Bestellung funktioniert telefonisch oder auch per E-Mail. Weiterhin kann es auch per E-Mail an info-hohenbusch@gmx.de reserviert und nach Absprache in Hohenbusch abgeholt werden.