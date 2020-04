Stadt Erkelenz sucht Alternativen : Kein Fahrradfrühling, kein Reitturnier

Erkelenz Die Stadt Erkelenz musste die beliebten Veranstaltungen absagen. Zumindest für den Fahrradfrühling könnte es im September einen Ersatz geben.

Der Erkelenzer Fahrradfrühling wäre eigentlich am 3. Mai auf die Strecke gegangen, und rund um Christi Himmelfahrt hätte es im Klostergarten von Haus Hohenbusch das Reit- und Springturnier des Reit- und Fahrvereins Erkelenz gegeben – die Stadt Erkelenz teilte jetzt mit, dass beide Veranstaltungen nicht stattfinden werden. Normalerweise würden in diesen Tagen und Wochen die Vorbereitungen auf Hochtouren laufen und die Vorfreude auf die beliebten Ereignisse angekurbelt. Immerhin: In Sachen Fahrrad tüftelt das Stadtmarketing derzeit an alternativen Lösungen, heißt es aus dem Rathaus.