Festival-Alternative in Erkelenz : „Das Electricity-Konzept passt“

Hetzerath Zwei der insgesamt vier Veranstaltungswochenenden sind vorbei. Die Zwischenbilanz fällt positiv aus. Jeder Besucher wird auf das strikte Einhalten der Corona-Regeln konsequent eingeschworen.

Am Sonntag ging das zweite von insgesamt vier Veranstaltungswochenenden zu Ende. Mit dem bisherigen Verlauf sind Meyersieck und seine Kollegen sehr zufrieden. „Klar, einige Kleinigkeiten mussten wir nach dem ersten Wochenende noch anpassen und nachbessern, dabei ging es zum Beispiel um infrastrukturelle Themen. Es ging etwa darum, dass es morgens noch eher Kaffee geben musste, weil die Nachfrage früher als gedacht da war“, erklärt Meyersieck. Man sei unterm Strich bislang gut damit gefahren, die Besucherinnen und Besucher an den jeweiligen und farblich unterschiedlichen Eingängen zum Gelände persönlich zu begrüßen. Dies, so Meyersieck, sei auffallend gut angekommen. Der Kulturgarten hat damit einhergehend das Feiervolk auch noch auf die Regeln aufmerksam gemacht, die wegen der Corona-Pandemie gelten. Meyersieck: „So respektiert man sich gegenseitig, weil man das eben ruhig erklärt. So haben eben auch die Ordnungsbehörden gesehen, dass Menschen in der Lage sind, Regeln zu befolgen. Ich denke, man kann sagen, dass wir im Zusammenhang mit den Regeln wegen Corona eine Art Bootcamp geworden sind. Zwischen Besuchern und Veranstaltern gibt es ein wirklich gutes Verhältnis.“