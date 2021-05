Eröffnung am Dienstag : Freibadsaison startet mit neuen Regeln

Ratingen Das Angerbad öffnet am 1. Juni für Sportschwimmer. Einlass ist nur mit einem gebuchten E-Ticket und einem Negativtest oder einer gültigen Impfung möglich. Tickets können bereits ab Samstag reserviert werden.

Im Angerbad beginnt am 1. Juni die Freibadsaison. Grundlage zur Öffnung der Freibadanlage ist die in der ab dem 22. Mai 2021 geltenden Corona-Schutzverordnung festgesetzte Regelung, dass ab einem stabilen 7-Tage-Inzidenzwert unter 100 Freibäder zur Sportausübung mit Einschränkungen wieder öffnen dürfen. Die Stadtwerke Ratingen arbeiten zudem mit Hochdruck daran, auch das Allwetterbad Lintorf schnellstmöglich zur Sportausübung zu öffnen.

„Im Vergleich zum Freibadbesuch in 2020 wird es in diesem Jahr eine wichtige Neuerung geben“, erläutert Marc Bunse, Geschäftsführer der Stadtwerke Ratingen. „Neben dem bereits bekannten Zugangskonzept mit einer begrenzten Besucheranzahl, der Kontakterfassung und dem ausnahmslosen Einlass über E-Tickets ist aufgrund der Corona-Schutzverordnung nun auch ein bestätigtes negatives Schnell- oder angeleitetes Selbst-Testergebnis oder eine nachgewiesene Immunisierung durch Impfung oder Genesung zum Einlass in unser Freibad erforderlich“, so Bunse weiter.