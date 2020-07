Aktivist kommt in Gewahrsam : Kohlegegner protestieren erneut bei Erkelenz-Keyenberg

Umweltaktivisten in weißen Overalls klettern bei Keyenberg über ein Wall, um in dem Tagebau Garzweiler einzudringen und werden von der Polizei zuruckgewiesen. Foto: dpa/David Young

Erkelenz Kohlegegner setzen Proteste am Tagebaurand bei Keyenberg fort. Die Polizei spricht Platzverweise aus und nimmt einen Aktivisten in Gewahrsam.

Kohlegegner haben am Samstag am Tagebau Garzweiler II die Proteste gegen den weiteren Abbau fortgesetzt. Während die Veranstalter von ungefähr 100 Personen sprachen, bezifferte die Polizei die Zahl der Protestler auf rund 60. Wie ein Sprecher der Polizei Aachen sagte, hätten die Aktivisten am Samstagmorgen RWE-Gelände betreten und seien an der Grenze zu einem Gefahrenbereich von Polizisten gestoppt und festgehalten worden. Polizisten nahmen die Personalien der Aktivisten auf und sprachen Platzverweise aus. Die Kohlegegner seien nicht bereit gewesen, den Ort selbstständig zu verlassen. Sie seien zu einem weiter entfernten Ort gebracht worden, heißt es von Seiten der Polizei, nach Informationen unserer Redaktion nach Hückelhoven-Brachelen. Ein Aktivist wurde angezeigt, weil er Widerstand gegen Polizeibeamte geleistet habe. Die Polizei nahm ihn in Gewahrsam.