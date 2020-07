Kommunalwahl 2020 im Erkelenzer Land : Erkelenz: fünfte Bürgermeister-Bewerbung

Im September wird gewählt. Foto: dpa/Bodo Schackow

Erkelenzer Land Countdown für die NRW-Wahl im September: Bis zur Frist am Montagabend, 18 Uhr, fehlten einigen Kandidatin die nötigen 144 Unterstützer-Unterschriften.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Anke Backhaus und Gabi Laue

Am Montagabend um 18 Uhr lief die Frist für die Wahlvorschläge ab: Aus dem Erkelenzer Rathaus wurde bekannt, dass es neben Stephan Muckel (CDU), Katharina Gläsmann (SPD), Hans Josef Dederichs (Grüne) und Werner Engels (Bürgerpartei) eine weitere Bewerberin um das Bürgermeister-Amt gibt. Jedoch fehlten bis 18 Uhr die notwendigen 144 Unterstützer-Unterschriften. Trotzdem erhält der Wahlausschuss, der am Montag, 3. August, um 18 Uhr öffentlich in der Stadthalle, Franziskanerplatz, tagt, den Vorschlag, der jedoch wegen der fehlenden Unterschriften abgewiesen werden wird. Bei den Ratskandidaten wird es im Wahlbezirk 7 (Erkelenz-Mitte/Schulring) einen weiteren Einzelbewerber geben.

Aus dem Wegberger Rathaus wurden gestern Abend keine aktuellen Daten bekannt, so dass es bei den bekannten Kandidaten wohl bleiben wird. Die SPD schickt Amtsinhaber Michael Stock ins Rennen, seine Herausforderer sind Marcus Johnen (CDU), Katharina Wagner (FDP), Christiane Merz-Valsamidis (Grüne), Thomas Nelsbach (Freie Wähler), Rüdiger Birmann (Linke) und Nicole von den Driesch (Aktiv für Wegberg). Der Wahlausschuss der Stadt Wegberg kommt am Dienstag, 28. Juli, um 18.30 Uhr im Forum neben der Burg, Burgstraße, zur Sitzung zusammen.

„Es ist noch ein sehr dynamischer Prozess“, sagte am Montagmittag der Hückelhovener Wahlleiter Achim Ortmanns. So konnte er rein formal noch nichts über mögliche zusätzlich eingereichte Kandidaten-Listen sagen. Doch es zeichnet sich ab, dass Hückelhoven für das Amt des Bürgermeisters keinen vierten Überraschungs-Bewerber bekommt. Seinen Chefsessel im Rathaus verteidigt Bürgermeister Bernd Jansen (CDU). Die Sozialdemokraten haben Heinz Meißner zum Bürgermeister-Kandidaten ernannt. Für die Grünen tritt Hubert Minkenberg zur Wahl an, unterstützt von den Linken, die keinen eigenen Kandidaten aufgestellt haben. „Wer zugelassen wird, entscheidet der Wahlausschuss“, sagte Achim Ortmanns. Der tagt im Hückelhovener Rathaus am kommenden Montag, 3. August, 18.30 Uhr.