Op Platt : E jlöckselich Nöjohr 2022?

Erkelenz Theo Schläger ist der Mundartexperte schlechthin. Der frühere Lehrer bewahrt das Wissen rund um die heimische Mundart unter anderem in Kolumnen, in denen er sich zu verschiedenen Themen Gedanken macht.

Ech drööm, et jöv e janz nöj Johr. D´r Wääch, et Ziel, alles es klor. Corona hänt ver längs em Jreff, weil et nöj Medikamente jöv. Wie bej en Jripp es dat bloß noch. Dat es net schlemm, dat kennt man doch. Sons es wi-er alles janz normal. Bej allem hänt ver wi-er de Wahl. Doch es dä Droom op ens vorbej. Corona es un blitt noch hej. Et kann jo kenne Zwievel jiäve, ver motte möt Corona liäve. Vleez hänt ver Jlöck, dat et jelenk, man flott e Medikament erfenk wie bej et Impfe. Wüer perfeck em nöe Johr. Ech wönsch os Jlöck!