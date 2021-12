NABU ruft zu Aktion auf : Naturfreunde zählen Vögel im Erkelenzer Land

Der Haussperling ist der im vergangenen Winter am häufigsten beobachtete Wintervogel in NRW. Foto: dpa/Lukas Schulze

Erkelenzer Land Zur „Stunde der Wintervögel“ können alle Natur- und Vogelinteressierten im Erkelener Land die Vögel in ihrem Garten oder auf ihrem Balkon zählen. Eine der größten wissenschaftlichen Mitmachaktionen findet zwischen dem 6. und 9. Januar statt.

Wenig Samen und Baumfrüchte im Wald – viele Besucher am Futterhaus: Dieser Effekt könnte sich bei der „Stunde der Wintervögel“ bemerkbar machen. Vom 6. bis 9. Januar 2022 laden der NABU Wegberg und der LBV (Landesbund für Vogelschutz) zu Deutschlands größter wissenschaftlicher Mitmachaktion ein. Jeder ist aufgerufen, eine Stunde lang Vögel zu zählen und sie dem NABU zu melden. Auch im vergangenen Jahr beteiligten sich Naturfreunde im Kreis Heinsberg an der Zählung.

Laut NABU wurden im Kreis 19.244 Vögel in insgesamt 496 Gärten von 720 Vogelfreunden gezählt. Demnach ist der Haussperling der am häufigsten vorkommende Vogel (4182), gefolgt von der Kohlmeise (2232) und der Amsel (1519). Die Bestände der Blaumeise sind weiter um 22 Prozent auf 1510 gesunken. Jeweils einmal wurden so seltene Exemplare wie die Korn- und die Rohrweihe, der Schwarzspecht oder der Waldkauz gesehen. Der Eisvogel wurde 14 Mal gesichtet. Vom farbenfrohen Endemiten, dem Halsbandsittich, flatterten sechs Tiere in Gärten des Kreises Heinsberg umher.

An Futterhäuschen, -säulenoder Knödelspender im Garten oder auf dem Balkon lassen sich Vögel am einfachsten beobachten. „Mit der Fütterung beginnt man am besten schon vor dem ersten Schnee, damit sich die Vögel an den Platz gewöhnen“, erklärt Jonas Brüggeshemke vom Landesfachausschuss Ornithologie und Vogelschutz im NABU NRW. Die „Stunde der Wintervögel“ findet bereits zum zwölften Mal statt. Wer mitmachen will, beobachtet eine Stunde lang die Vögel am Futterhäuschen, im Garten, auf dem Balkon oder im Park und meldet die Ergebnisse dem NABU.