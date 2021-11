Karneval in Rommerskirchen : KG „Rut-Wieß“ feiert gelungenen Sessionsauftakt

Rommerskirchen Die Karnevalsgesellschaft „Rut-Wieß“ hat in Rommerskirchen ihren Sessionsauftakt mit der Proklamation des Kinderprinzenpaares gefeiert. Die Zukunft mit weiteren Sitzungen ist angesichts der zugespitzten Corona-Lage ungewiss.

Die Karnevalsgesellschaft „Rut-Wieß“ Rommerskirchen feiert in dieser Session ein närrisches Jubiläum: Seit 66 Jahren besteht der Verein am Gilbach. Am vergangenen Samstag wurde die Session mit der Proklamation des neuen und Verabschiedung des alten Kinderprinzenpaares eröffnet. Das diesjährige Motto: „6 mol 11 Johr kunterbunt, jeht et he am Gillbach rund“. Durch die Veranstaltung führte der neue erste Vorsitzende Jens Friedrich. Prinz Henry I. Kocks und Prinzessin Anastasia I. Possegga machten die Bühne frei für die neuen Tollitäten. Prinz Philipp III. Jakubczak und ihre Lieblichkeit, Prinzessin Amalie I. Bulang repräsentieren in dieser Session die Rommerskirchener KG.