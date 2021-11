Marionettentheater in Krefeld : Daagestied – die Pappköpp sind wieder da

Krefeld Mit einer begeisternden Premiere meldete sich das Krefelder Marionettentheater „Krieewelsche Pappköpp nach der Pandemie-Pause zurück. Auf drei Bühnen stellten die Akteure den schwierigen Alltag dar und wie man ihn auf krieewelsch menschliche Weise löst.

Mit ihrem neuen Programm „Och dat noch“ hatten die Krieewelsche Pappköpp zur Premiere in ihr Marionettentheater an der Peter-Lauten-Straße geladen. In den 42 Jahren ihres Bestehens sind die Pappköpp zu einem Teil Krieewelscher Identität herangereift. In 18 Stöckskes kämpfen die Protagonisten mit den kleinen und großen Alltagsproblemen ihres Umfeldes und suchen nach niederrheinischen Lösungen, bei denen der Seufzer „Och dat noch“ immer wieder durchklingt, aber auch der unerschütterliche Optimismus Trost spendet, dat et noch ömmer joot jejange es“. Diesen Optimismus teilen wohl auch die 15 Künstlerinnen und Künstler der Marionettenbühne für Erwachsene, die trotz all den „Uesel“ der Pandemiezeit nach vorne schauen und ein Programm erstellt haben, in dem Matthes Körschges, Angermanns Schäng, Lintermanns Pitter, Opa Angermanns, Tante Berta, Traut und viele andere der etwa 40 Puppencharaktere der Kleinkunstbühne gegen ihren Alltag anrennen. Neu ist die Figur von Männi, dem im Deußtempel gezeugten nichtehelichen Sohn von Schäng Angermanns, der von seiner Mutter dem Vater zurückgegeben wird.