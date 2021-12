Ein halbes Jahrhundert Kommunale Neugliederung : Der Kreis Heinsberg feiert seinen 50. Geburtstag

Das Hückelhovener Rathaus nach seiner Fertigstellung im Jahr 1955. Die Parkhofstraße ist sichtlich dünn bebaut. Das sollte sich in den folgenden Jahrzehnten ändern. Foto: Archiv Willi Spichartz

ERKELENZER LAND Ziel der kommunalen Neugliederung am 1. Januar 1972 war es, leistungsfähigere Städte zu schaffen. Erkelenz verlor dabei seine Funktion als Kreisstadt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Willi Spichartz

Vor 50 Jahren liefen im Oktober/November die Drähte heiß, aber noch nicht heiß genug, denn es gab noch eine Menge zu tun, nämlich zu reden über ein Jahrhundertwerk – und wer da nicht auf Draht war, hatte verloren. Die Kommunale Neugliederung, die zum 1. Januar 1972 wirksam wurde, nahm zum Beispiel Erkelenz den Titel und die Funktion „Kreisstadt“, nach 156 Jahren. Eine Kreisreform 1932 hatte Erkelenz nicht nur schadlos, sondern sogar gestärkt überstanden.

„Verantwortlich“ für den kommunalen Muskelaufbau war Hückelhoven mit seiner prosperierenden Steinkohlenzeche Sophia-Jacoba. Bei ihr war zu der Zeit schon klar, dass der Untertageabbau Richtung West-Nordwest fortschreiten würde, seinen Weg unter Millich, Schaufenberg und Ratheim nehmen und damit die Grenze zum Kreis Heinsberg über- bzw. unterschreiten würde. Dieser Kreis wurde aufgelöst. Die drei Orte kamen zum Kreis Erkelenz, Hilfarth ebenfalls.

Mit der kommunalen Neugliederung 1935 wurde der damalige „Bürgerhof“ an der Ecke Parkhof-/Martin-Luther-Straße zum Hückelhovener Rathaus. Foto: Archiv Willi Spichartz

Zum 1. Oktober 1935 wurden die Gemeinden neu gegliedert – es entstand die Gemeinde Hückelhoven aus den vier bisherigen Kommunen Ratheim, Kleingladbach, Hilfarth und eben der Standort von Sophia-Jacoba. Diese Teile sind über je einen Stern im Stadtwappen vertreten. Neben Schlägel und Eisen, dem Bergmanns-Handwerkszeug, machen sie Hückelhoven zur Vier-Sterne-Stadt, zumindest im Wappen.

Im April 1964 wechselten der Kreistag und die Kreisverwaltung vom alten Erkelenzer Gebäude (vorn) in den Neubau, heute als das alte Amtsgericht bekannt. Foto: Archiv Willi Spichartz

1966, also 31 Jahre und einen Weltkrieg später, erhielten die Kreise im Regierungsbezirk Aachen, den es seit 1816 gab, von der Düsseldorfer Landesregierung die Order, sich Gedanken um eine Neuordnung ihrer selbst und ihrer Städte und Gemeinden zu machen – das Startsignal also zu Überlegungen und Aufregungen für fünf Jahre.

Auch die prosperierende Zeche Sophia-Jacoba in Hückelhoven – hier ein Blick auf das Rathaus – trug dazu bei, dass Erkelenz der Status als Kreisstadt viele Jahrzehnte sicher war. Foto: Archiv Willi Spichartz

In insgesamt neun Regional- und Landesgesetzen wurden zwischen 1966 und 1975 peu à peu Teilgebiete neu gegliedert. Ziel war, leistungsfähigere Kommunen zu schaffen durch eine sinnvollere Raumordnung mit größeren Städten, Gemeinden und Kreisen.

Das alte Amtsgericht in Erkelenz hat heute ausgedient. Foto: Archiv Willi Spichartz

Bis kurz vor dem 14. Dezember 1971 liefen die Bundespostdrähte im Regierungsbezirk Aachen und zur Landeshauptstadt Düsseldorf heiß, an diesem Tag war Schluss mit Überlegungen und Aufregungen, denn das „Aachen-Gesetz“ wurde im Landtag beschlossen. Starke vier Wochen später gab es den gleichnamigen Regierungsbezirk nicht mehr, die Kreisstädte Geilenkirchen und Erkelenz ebenso – die neue Kreisstadt für die Region an Rur, Wurm, Niers und Schwalm hieß und heißt Heinsberg.

Das Land hatte den Kommunen ausdrücklich die Möglichkeit überlassen, sich über das Instrument der „Gebietsänderungsverträge“ quasi selbst neu zu gliedern, was auch fleißig genutzt wurde. Festgehalten wurden die Wege zum 1. Januar 1972 in den beiden Heimatkalendern der Kreise Geilenkirchen-Heinsberg und Erkelenz, deren Berichterstattungen vor allem in die Ausgaben für 1972 mündeten, die traditionell in der Adventszeit des Vorjahrs erschienen.

Der „Heimatkalender der Erkelenzer Lande“ widmete mehr als ein Drittel seines Platzangebots der Neugliederung, Landrat Josef Rick (CDU), Schriftleiter dieses Jahrbuchs, kündigte die bevorstehende Situation in seinen „Kalenderblättern“, dem Editorial, so ein: „Im 21. Jahrgang gibt es keinen Kreis Erkelenz mehr. Mit dem 31. Dezember 1971, 24 Uhr, geht er zusammen mit dem Kreis Geilenkirchen-Heinsberg ‚unter‘, wie es im Neuordnungsdeutsch heißt. Eine Sekunde später gibt es wieder einen Kreis Heinsberg, der aus den beiden genannten bisherigen Kreisen neugebildet wird und ihre Rechtsnachfolge antritt. Die Vorgänge um die Neugliederung haben das kommunalpolitische Leben unserer Heimat im Jahre 1971 in hohem Maße beeinflußt.“

Es ging nicht nur um die Frage, welche Gemeinden sich zusammenschlossen, es ging auch darum, welche Stadt welche Gemeinden neu an sich binden konnte. Es ging zum Beispiel beim Kreis um den Namen, ebenso in Hückelhoven, das seit 1950 als Reverenz an seinen zweitgrößten Stadtteil Hückelhoven-Ratheim hieß, mit dem es auch 1969 die Stadtrechte erhalten hatte. Der Landtag und die Landesbehörden spielten naturgemäß im Poker um Größen und Namen mit, der spätere Kölner Regierungspräsident Dr. Franz-Josef Antwerpes, meinungs- und durchsetzungsstark, mischte mit.

Im Mai 1971 wurde das Ergebnis einer Jury zum neuen Kreisnamen bekannt: „Selfkantkreis“. Später wurde dieser auch geologisch begründete Name erweitert um den die Region bestimmenden Fluss: „Rur-Selfkantkreis“.

Diesen Fluss, der seine längste Etappe im Kreis im Stadtgebiet Hückelhoven hatte und hat, stellten sich bestimmte Kreise im neuen Stadtnamen so vor: „Rurtal.“ Vorbild war unter anderem Wuppertal. Andere wollten „Rurbrücken“ nach dem Vorbild von Saarbrücken, Zweibrücken etc. Ein ebenfalls ernst gemeinter Vorschlag war Baal: wegen der Bahnlinie und der Bundesstraße 57.

In Ratheim hatten noch einmal heimatbewusste Kräfte Hoffnung für ihren oder die Beibehaltung des Doppelnamens – den genehmigte das Land NRW wegen seiner Länge nicht, Übach-Palenberg schon, da er historisch war, Hückelhoven-Ratheim aber erst 20 Jahre existierte. Der Stadtrat entschied sich am 7. April 1971 für Hückelhoven.

Die „alten“ Kreisstädte Erkelenz und Geilenkirchen sahen sich in guten Positionen für den Sitz des neuen Großgebildes, man verfügte schließlich über funktionierende Verwaltungsgebäude, das Erkelenzer war noch fast flammneu. Auch Hückelhoven meldete sich als Kandidat mit Überlegungen, neue Verwaltungsgebäude zwischen Hilfarth und Ratheim und damit unmittelbar am geografischen Mittelpunkt des neuen Kreises gut erreichbar zu platzieren.

Allerdings, das hatte in der Bergbaustadt für kontroverse Diskussionen gesorgt, war die Bewerbung taktisch nicht sehr klug daran geknüpft, dass Erkelenz nicht zum Zug kommen sollte.

Für die Öffentlichkeit ziemlich überraschend war ein Vorschlag aus dem Innenministerium in Düsseldorf bekannt geworden, der für den neuen Kreis als „Arbeitstitel“ den Namen „Heinsberg“ trug.