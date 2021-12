Informationen zur Corona-Impfung : Kreis Heinsberg rät zur Terminvereinbarung

Kreis Heinsberg Laut Empfehlungen der Ständigen Impfkommission kann sich jeder bereits drei Monate nach seiner zweiten Impfung boostern lassen. Das sorgt für einen erhöhten Andrang bei den Impfzentren im Erkelenzer Land. Der Kreis Heinsberg empfiehlt daher Terminvereinbarungen.

Besonders in der Impfstation in Hückelhoven kam es in den vergangenen Tagen zu längeren Wartezeiten. Heidrun Schößler, Leiterin des Gesundheitsamtes des Kreises Heinsberg, empfiehlt deshalb, auf die Impfstationen in Erkelenz, Heinsberg oder Geilenkirchen auszuweichen und vor dem Besuch online einen Impftermin zu vereinbaren. Außerdem weist sie darauf hin, dass die Wartezeiten in den Impfstationen des Kreises Heinsberg üblicherweise während der Nachmittagsstunden deutlich geringer sind als am späten Vormittag und in den Mittagsstunden.