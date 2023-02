Blaulichtticker aus dem Erkelenzer Land Unfallfahrer offenbar alkoholisiert unterwegs

Autofahrer schwer verletzt Ein 54 Jahre alter Autofahrer aus Erkelenz ist bei einem Unfall zwischen Hetzerath und Granterath am Donnerstagnachmittag schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann gegen 16.10 Uhr auf der Kreisstraße 32 in Richtung Hetzerath unterwegs, als er plötzlich von der Fahrbahn abkam. Die Ursache dafür ist nach ersten Ermittlungen noch unklar. Der Mann geriet mit seinem Fahrzeug in den Grünstreifen und kollidierte dort mit einem Baum. Der Erkelenzer zog sich dabei so schwere Verletzungen zu, dass er ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. Möglicherweise stand der Autofahrer während seines Unfalls unter Alkoholeinfluss. Ein entsprechender Verdacht der Beamten erhärtete sich vor Ort, so dass dem Mann eine Blutprobe entnommen wurde.