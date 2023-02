Alias „Reverend Samzen“ Erkelenzer Samy Oeder feiert Bühnenjubiläum

Die erste Liedersammlung des gelernten Kaufmanns, der inzwischen in der Veranstaltungsbranche tätig ist, erschien 2007 auf CD und trug den Titel „Geniusus“. Was seine selbstgeschriebenen Texte ausmacht? Es gebe immer autobiografische Züge, erläutert der 43-Jährige. Vor allem um nicht erfüllte Liebe und um das Gefühl, verzweifelt zu sein, drehte sich in den Anfangsjahren seine Gedankenwelt. Themen, die Oeder alias Reverend Samzen lieber auslässt: „Zu Politik und Wirtschaft halte ich lieber Abstand, weil sie mich nicht interessieren.“ Zwei Mitglieder verließen die Formation 2009, wandten sich lieber dem Jazz zu. „Ich bin in der Rockmusik verankert“, macht Oeder deutlich, der jetzt wieder durchstarten will – wenn auch nicht mehr wie früher, als er noch als gefragter Berufsmusiker sein Geld verdiente.