Diebe im Erkelenzer Land Mehrere Diebstähle in der Region

In mehreren Städten in der Region haben in den vergangenen Tagen Diebe und Einbrecher ihr Unwesen getrieben. So brachen unbekannte Täter am Wochenende in den Kindergarten Buscherhof in Erkelenz ein. Ob sie etwas gestohlen haben, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. In Hückelhoven brachen Unbekannte in der Nacht zu Sonntag einen Auto-Anhänger auf der Roermonder Straße auf, indem sie das Vorhängeschloss knackten. Sie erbeuteten Werkzeuge von der Ladefläche.