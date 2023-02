So plant Erkelenz die Tagebau-Dörfer Alleen, goldene Äcker und eine Neustadt

Mit gebanntem Interesse haben die Erkelenzer am Donnerstagabend verfolgt, welche Überlegungen das Planungsbüro Must (Amsterdam/Köln) für die Neuplanung der geretteten Tagebau-Randgebiete hat. Knapp 250 Zuschauer waren zur Auftaktveranstaltung in die Stadthalle gekommen, als Stadtplaner Robert Broesi die drei Visionen vorstellte, auf deren Basis die Bürger in den kommenden Wochen ihren Wunsch für die 20 Quadratkilometer um Keyenberg, Kuckum, Ober- und Unterwestrich sowie Berverath entwickeln sollen.