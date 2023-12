Auf dem Radweg 72-jähriger Pedelec-Fahrer bei Unfall in Bedburg-Hau schwer verletzt

Auf der Uedemer Straße in Höhe der Einmündung zur Pfalzdorfer Straße ist es am Montagmorgen gegen 8.23 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 46 Jahre alter Mann aus den Niederlanden (Doetinchem) fuhr die Uedemer Straße L 362 in Richtung Uedem. Als er mit seinem Audi A6 nach links in die Pfalzdorfer Straße abbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß mit einem 72-jährigen Radfahrer aus Uedem.