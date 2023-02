Baustelle in Erkelenz A44n am nächsten Samstag gesperrt

Die Autobahn 44n am Tagebau Garzweiler wird am Samstag, 11. Februar, zwischen dem Autobahndreieck Jackerath und dem Kreuz Holz in beiden Fahrtrichtungen zwischen 13 und 18 Uhr gesperrt. Grund dafür sind Bauarbeiten, wie die Autobahn GmbH mitteilt. Umleitungen sollen in beide Fahrtrichtungen eingerichtet werden.