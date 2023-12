Am letzten Schultag Weihnachtliches Mitsing-Konzert in Erkelenz

Mitsing-Aktionen liegen in der Weihnachtszeit im Trend. Und auch in Erkelenz haben sich nun spontan ein paar stadtbekannte Künstler zusammengefunden, um als „Allstar X-Mas Band“ am Mittwoch, 20. Dezember, ein adventliches Konzert in der Stadthalle zu spielen, bei dem das Mitmachen ausdrücklich erwünscht ist.