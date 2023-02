Nach offenem Brief von Anwohnern Aktivisten wehren sich gegen Vorwürfe aus Tagebau-Dörfern

Nachdem Anwohner in den Tagebau-Dörfern um Lützerath Aktivisten und Demo-Teilnehmer Vandalismus und Verschmutzungen vorgeworfen hatten, wehrt sich nun das Bündnis „Alle Dörfer bleiben“ gegen die Darstellungen. Dass ganze Dörfer verwüstet worden seien, entspreche nicht der Realität vor Ort. Man habe in Keyenberg im Zuge der Lützerath-Proteste zehn neue Graffiti gezählt, zudem seien zwei Scheiben in unbewohnten Häusern eingeworfen worden. In vier solcher Häuser hätten Menschen übernachtet und die Toiletten benutzt. Die Spülung der Toiletten habe jedoch nicht funktioniert, da die Häuser nicht mehr mit dem Abwassersystem verbunden sind.