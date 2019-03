Radweg rund ums Reeser Meer: Zu nass: Sanierung am Reeser Meer wird verschoben

Zu nass: Sanierung am Reeser Meer wird verschoben

Der Radweg am Reeser Meer ist bei Freizeitsportlern sehr beliebt (Symbolbild). Foto: dpa

REES Weil das Gelände zu feucht ist, sind die für Anfang der Woche geplanten Sanierungsarbeiten am Rad- und Fußweg rund ums Reeser Meer auf Anfang April verschoben worden.

Entgegen der ursprünglichen Ankündigung konnte am Montag, 18. März, mit der Sanierung des Fuß- und Radweges am Reeser Meer doch noch nicht begonnen werden. Das teilte Andreas Böing vom Bauhofbetrieb der Stadt Rees jetzt mit. Hintergrund sind die Regenfälle der letzten Tage. „Die Wege sind aufgeweicht. Da wir die Baustelle mit schweren Fahrzeugen befahren müssen, würden wir mit einem heutigen Beginn einen zu hohen Schaden anrichten“, so Böing weiter.