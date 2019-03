Die Verkaufszahlen sind einfach nicht mehr gut: Dorfladen Vrasselt: Mitte Mai ist Schluss

VRASSELT Die Verkaufszahlen sind eingebrochen, Appelle an die Bevölkerung blieben erfolglos. Die Betreiberinnen Ingrid Kapelle und Marion Neeb haben keine andere Wahl mehr. Eine Mitarbeiterin hat bereits die Kündigung erhalten.

Mitte Mai ist endgültig Schluss mit dem Vrasselter Dorfladen. „Die Einnahmen sind stark eingebrochen, es geht nicht mehr.“ Mit Wehmut schließen Ingrid Kapelle und Marion Neeb ihr kleines Lebensmittelgeschäft am Dorfplatz in Vrasselt. „Uns tut es vor allem Leid für unsere Stammkunden. Darunter waren viele ältere Leute, für die wir die einzige Anlaufstelle waren, um selbständig einkaufen zu können“, sagt Ingrid Kapelle.

„Nach einem guten Start von Februar bis einschließlich Juni im vergangenen Jahr ist der Tagesumsatz stark eingebrochen. Zunächst haben wir eine etwas schwächere Zeit während der Sommerferien vermutet. Aber leider haben wir bis heute das Jahresanfangsniveau nicht mehr erreichen können, weshalb wir in den letzten Monaten massive Verluste mit dem Dorfladen machen“, steht auf einem Informationszettel an der Ladentür.

Änderung in Kürze Zurzeit gelten noch diese Öffnungszeiten. Nach Ostern werden sie voraussichtlich gekürzt. Darauf wird frühzeitig per Plakat aufmerksam gemacht.

Vor drei Jahren übernahm sie gemeinsam mit Marion Neeb das kleine Geschäft am Dorfplatz. Viel Herzblut, Engagement und Arbeit steckten die beiden Frauen in ihren Dorfladen. Am Anfang wurde das Konzept sehr gut von der Dorfgemeinschaft angenommen.

Man kann hier nicht nur Lebensmittel kaufen, sondern auch Pakete für den Hermes-Versand abgeben und abholen und Wäsche für die Wäscherei abgeben. So sparte man sich den Weg in die Stadt.

„Bis Ostern wird es das alles noch weiter geben. Wir werden weiterhin mit frischem Obst und Gemüse beliefert, und auch kleine Geschenke für Ostern sind hier zu bekommen“, so Kapelle. Schoko-Hasen und Süßigkeiten findet der Kunde jetzt in den Regalen. „Doch ab Anfang Mai kommt keine neue Ware mehr.“ Bis Mitte Mai läuft das Geschäft langsam aus. „Je nachdem, was dann noch an Ware vorhanden ist, gibt es für den Rest eventuell noch Rabatte“, so Kapelle.