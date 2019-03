Baustelle: Am Neumarkt gibt es bald keine Parkplätze mehr

Emmerich Erste Parkfläche wird am Dienstag gesperrt. Ab Mai kann auf dem Areal gar nicht mehr geparkt werden.

(RP) Die Erdarbeiten am Neumarkt werden in der kommenden Woche wieder aufgenommen. Aus diesem Grund wird die provisorische Parkfläche vor der Deutschen Bank ab Dienstag, 19. März, endgültig gesperrt. Die Fläche wird unter anderem zur Zwischenlagerung von Erdreich genutzt, das später wieder in die Baugrube eingebracht wird. Auf die geänderte Parkregelung weisen ab sofort auch Hinweisschilder auf dem Platz hin. Das teilte die Stadt Emmerich am Freitag mit.