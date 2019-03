Vortrag : Kossen: Leiharbeit ist moderne Sklaverei

Rund 100 Zuhörer waren ins Pfarrheim gekommen, um Pfarrer Kossen zuzuhören. Der gab angesichts der Teilnehmerzahl zu, „etwas nervös“ zu sein, doch schon bald entwickelte sich ein spannender Dialog. Foto: Markus van Offern (mvo)

Emmerich Prälat Peter Kossen sprach im Pfarrheim über die Situation der Wanderarbeiter. Der ehemalige Emmericher Stadtpfarrer übte Kritik an der Ausbeutung und empfahl die Integration der Migranten.

Das Thema Wanderarbeiter und deren Lebenssituation steht aktuell in Emmerich in der Diskussion. Deshalb freue er sich, dass Prälat Peter Kossen, der sich schon zu seiner Emmericher Zeit für die ausländischen Schlachtarbeiter einsetzte, zu diesem Thema referiert, sagte Stadtpfarrer Bernd de Baey. Am Freitagabend wurde Kossen, der von 2004 bis 2011 Stadtpfarrer der Seelsorgeeinheit war, im St. Aldegundisheim mit Applaus empfangen.

Zuvor feierte er in der St. Aldegundiskirche die Heilige Messe. In Kossens Predigt ging es um Gerechtigkeit und Barmherzigkeit. „Barmherzigkeit ist eine Herausforderung für alle Gläubigen. Gott fordert unser Herz, nicht mehr und nicht weniger“, sagte Kossen. Nächstenliebe, auf die Wanderarbeiter zugehen, sie integrieren, das sei schon ein kleiner Schritt, diese aus ihrer schlimmen Situation herauszuholen, sagte der Pfarrer, als die Zuhörer ihn fragten, ob man als Einzelner überhaupt etwas tun könne.

Kossen sagte, die Situation sei nur schwer auszuhalten und es sei ein mühsamer Weg, „etwas zu ändern“. Foto: Markus van Offern (mvo)

Info Von 2004 bis 2011 war Kossen in Emmerich tätig Ausbildung Vita Peter Kossen, geboren 1968, wuchs Vechta in auf. Sein Studium der Theologie und Philosophie absolvierte er an derWestfälischen Wilhelms-Universität in Münster und der Päpstlichen Universität Gregoriana in Rom. 1996 wurde er zum Priester geweiht. Stationen Seine erste Kaplanszeit verbrachte er in Nordwalde und Münster. Ab 2004 war er Stadtpfarrer in Emmerich am Rhein, wechselte 2011 als Ständiger Vertreter des Offizials für den niedersächsischen Teil des Bistums Münster, den Offizialatsbezirk Oldenburg, nach Vechta, wo er auch zum Monsignore und Offizialatsrat benannt wurde. Themen Bereits 2013 setzte er sich für einen gesetzlichen Mindestlohn von mindestens 8,50 Euro pro Stunde ein. Zum Jahresbeginn 2017 wurde Peter Kossen Pfarrer in Lengerich (Westfalen).

Betroffen machte der Vortrag, dem mehr als 100 Leute im Pfarrheim schweigend folgten. „Ich bin schon ein bisschen nervös“, gab Kossen zu angesichts des voll besetzten Saales. Eindrucksvoll schilderte er die Beobachtungen seines Bruders Florian, der als Hausarzt im Landkreis Vechta mit vielen Arbeitsmigranten zu tun hat. „Was er sieht, macht ihn fassungslos und zornig.“ Kranke Menschen, die durch schlimme Arbeits- und Lebensbedingungen ständig unter physischem und psychischem Druck stehen, bis zur totalen körperlichen Erschöpfung arbeiten. Trotzdem lehnen sie eine Krankschreibung ab. „Wer mit dem gelben Schein kommt, muss gehen.“ Ein Lohn von 1200 Euro für 255 geleistete Stunden zeige ihnen: „Du bist nicht mehr wert.“

„Die Fleischindustrie behandelt im großen Stil Arbeitsmigranten wie Maschinen.“ Die Unterbringung erfolge in „Rattenlöchern, die zu Wucherpreisen mit Arbeitern vollgestopft werden. Rumänen und Bulgaren werden als Billiglöhner und Drecksarbeiter missbraucht.“ Sie leben in einer Parallelwelt, als eine „Geisterarmee“- Arbeitskräfte ohne Gesicht, Namen und Geschichte. „Das Ausgeliefertsein und die faktische Unmöglichkeit der Durchsetzung von Arbeitnehmerrechten macht die Werksvertrags- und Leiharbeit so attraktiv für gewissenlose Manager und Menschenhändler und so anfällig für gnadenlose Ausbeutung in der Fleischindustrie“, sagte Peter Kossen. Je mehr er sich mit dem Thema beschäftigte – seit sechs Jahren gehe er damit an die Öffentlichkeit – umso erschrockener sei er über das Ausmaß und die Skrupellosigkeit dieses „Krebsgeschwürs“. „Ich bin überzeugt: Eine Gesellschaft, die solches zulässt, zerstört das Leben dieser Menschen und letztlich auch sich selbst. Wenn ihr die Solidarität und das Bewusstsein für die unveräußerliche Würde eines jeden Menschen verloren gegangen ist, verliert sie ihre Kultur: Die Wurzeln, aus denen sie lebt.“ Man werde die Auswirkungen zu spüren bekommen: Ein riesiger Berg an Altersarmut, den der Steuerzahler finanzieren muss.

In der anschließenden Diskussion schilderten einige Personen die Situation von Wanderarbeitern in ihrer Nachbarschaft. „In zwei Zimmern wohnen 13 Menschen. Alle drei Monate kommen andere“, sagte eine Frau. Sie empfinde das Gefühl der Wut, des Schämens, aber auch der Ohnmacht, nicht zu wissen, was man tun kann, meinte eine andere Zuhörerin. „Die Situation ist schwer auszuhalten und es ist ein mühsamer Weg, etwas zu ändern", sagte Kossen. Ihm sei klar, dass das Problem nicht auf nationaler Ebene zu lösen sei, sondern die EU gefragt sei. Doch jeder Einzelne könne schon etwas tun: Wichtig sei die Integration der Arbeitsmigranten, wer in einem Schützen- oder Sportverein aktiv ist, ist nicht allein. Billiges Fleisch oder billige Pullover sollte man nicht kaufen. Die Bündelung aller bestehenden Behörden wäre eine große Hilfe. Günstigen Wohnraum zu schaffen ebenfalls. „Hier wäre auch die Kirche am Zug.“ In Vechta habe er mit Fachleuten und Engagierten den Verein „Aktion Würde und Gerechtigkeit“ gegründet, der für Arbeitsmigranten den Rechtsweg leichter zugänglich machen will.