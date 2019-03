Baustelle: Ravensackerweg: Teilausbau bis September

Emmerich Es brummt am Ravensackerweg, doch was ist mit dem Rest der Straße, der für Logistiker den kürzesten Weg zum neuen Autobahn-Anschluss darstellt?

Am Ravensackerweg herrscht derzeit Hochbetrieb. Hinter der Halle der Bremer Lagerhausgesellschaft (BLG) entsteht gerade das neue Logistikzentrum von Fiege und auch auf dem Areal gegenüber sind die Bagger schon fleißig unterwegs, um die neue Lagerhalle von Convent zu bauen. Dazu werden momentan auch noch kleinere Parzellen, die dazwischen liegen, in Bauplätze für Gewerbe umgewandelt.

Alles in allem brummt es also am Ravensackerweg. Doch wie sieht es eigentlich mit der Straße selbst aus, die für den Schwerlastverkehr momentan noch gesperrt und für Begegnungsverkehr mit Lkw viel zu schmal ist? Für die Vermarktung der Grundstücke von Fiege und Convent war die Emmericher Gesellschaft für Kommunale Dienstleistungen (EGD) zuständig, eine Holding, zu der auch die Stadtwerke gehören. Sie übernimmt auch den Ausbau der Straße. Allerdings nur bis zu den erschlossenen Grundstücken der neuen Anlieger Convent und Fiege. Wie Stadtwerke-Geschäftsführer Udo Jessner der RP auf Nachfrage mitteilte, werde der Auftrag für den Ausbau gerade vergeben. „Wir gehen davon aus, dass er bis September fertig ist“, so Jessner.