Reeserin (19) baut Schule in Ghana: Bar-Pläne gefährden Schulunterricht

Die Reeser Familie Naves vereint in Ghana: In den Ferien erhielt Bea-Talena (2.v.r.) Besuch von ihren Eltern Volker und Birgit sowie von Schwester Annemarie. Foto: Naves

REES Seit fünf Monaten hilft die 19-Jährige Reeserin Bea-Talena Naves dabei, in Ghana eine Grundschule aufzubauen. Nun soll nebenan eine Bar eröffnen. Um das zu verhindern, versuchen die Ehrenamtler, das Grundstück mit Hilfe von Spenden zu kaufen.

Seit fünf Monaten lebt Bea-Talena Naves im Norden des afrikanischen Staates Ghana. Die 19-jährige Reeserin arbeitet an einer Grundschule im Dorf Zuarungu, in dem der Verein „Christ Frontiers Mission International“ (CFMI) ein Hilfsprojekt aufgebaut hat. „Ich fühle mich hier sehr wohl und sehe Zuarungu momentan als mein Zuhause an“, schreibt die Aspel-Abiturientin in einer Mail an die Rheinische Post.