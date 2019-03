Rees: Kühne Einblicke ins Familienleben

Info

Termine Ingrid Kühne tritt am 5. und 7. April im Scala Kulturspielhaus in Wesel auf, am 11. April und am 7. November im Historischen Schützenhaus in Xanten, am 25. Mai in der Stadthalle Vennehof in Borken, am 24. August im Wunderland Kalkar, am 30. Oktober in der Stadthalle Kleve und am 10. November in der Niederrheinhalle Wesel.

Homepage Weitere NRW-Termine stehen auf der Internetseite www.ingrid-kuehne.de