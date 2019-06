Zwei in einer Nacht in Emmerich : Wohnmobile gestohlen

Zwei in einer Nacht in Emmerich

Emmerich Zufall? Oder steckt mehr dahinter?

In der Nacht zu Mittwoch zwischen 23 und 7 Uhr stahlen unbekannte Täter in Emmerich zwei Wohnmobile. Am Bremerweg wurde ein weißes Wohnmobil der Marke Carado, Typ T447, mit dem Kennzeichen KLE-VG81 entwendet. In dem zwei Jahre alten Fahrzeug befand sich ein Navigationsgerät. Auch auf der Normannstraße stahlen Unbekannte ein Wohnmobil. Hier handelte es sich um einen blau-weißen Citroen Jumper 35 mit dem Kennzeichen KLE-B2003. Das Fahrzeug ist unter anderem mit einer Solaranlage und einer Satellitenschüssel ausgestattet.