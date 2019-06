Stadtentwicklung : Pläne für ein neues „Portal nach Rees“

Rees Architekten und Auftraggeber präsentierten im Reeser Bürgerhaus ihr Vorhaben zum „Stadtgarten-Quartier am Delltor“. Geplant ist ein Komplex mit Lebensmittelmarkt und drei Häusern.

Fünf Jahre sind ins Land gezogen, seit die Firmen Lütkenhaus Immobilien und Hüls Baukonzepte ihre Visionen für die Neubebauung des NIAG- und Postgeländes der Reeser Öffentlichkeit präsentierten. Viel geändert hat sich auf den beiden Filetstücken im Stadtkern seither nicht, doch hinter den Kulissen sei intensiv gearbeitet und vieles entwickelt worden, versicherte Bürgermeister Christoph Gerwers bei einer Informationsveranstaltung im Bürgerhaus. 180 Besucher wollten sich ihr eigenes Bild vom „Stadtgarten-Quartier am Delltor“ machen, wie das zweigeteilte Bauprojekt inzwischen heißt, und sich kritisch oder lobend zu den Plänen äußern, die bis Ende 2022 Wirklichkeit werden könnten.

Moderatorin Elke Frauns bat die Reeser, erst den Ausführungen der Investoren zu lauschen und alle „Fragen, Anmerkungen und Gefühlsäußerungen“ für die zweite Stunde des Abends aufzusparen. So stellte zunächst Architekt Hermann-Josef Kranz das Projekt vor, das sein Auftraggeber Paul Lütkenhaus entlang der Dellstraße realisieren möchte: Nach dem Abriss der Post im Frühjahr 2020 entsteht am anderen Ende des Grundstücks ein Neubau mit Gastronomie im Erdgeschoss, Büros und Praxen im ersten und zweiten Obergeschoss sowie zehn Wohnungen im zweiten Ober- und Dachgeschoss. Zwischen Dellstraße und Neubau schaffen Grünflächen, Bänke, Außengastronomie und ein Wasserspiel eine „parkähnliche Situation“. In der Mitte des Hauses führt ein Durchgang zum NIAG-Gelände.