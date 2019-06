Polizeibericht : Drei Pkw in Emmerich beschädigt

Emmerich (RP) Wie die Polizei mitteilte, wurden zwischen Sonntag und Montag in Emmerich drei Fahrzeuge beschädigt. Dabei handelt es sich um eine schwarze Mercedes B-Klasse, die auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Wardstraße abgestellt war, einen schwarzen Opel Insignia, der auf einem Schotterparkplatz an der Mennonitenstraße stand und einen schwarzen Fiat Freemont, der an der Goldsteege parkte.

