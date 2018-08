Unfall in Emmerich

Hüthum : Frau übersieht Motorrad

Foto: Manuel Funda

Hüthum (RP) Am Dienstag um 21.40 Uhr fuhr ein 38-jähriger Motorradfahrer aus Emmerich mit seinem 22-jährigen Sozius aus Emmerich die Eltener Straße aus Richtung Emmerich kommend in Richtung Hüthum. Eine 56-jährige Anwohnerin bog mit ihrem PKW aus ihrer Grundstücksausfahrt in den Verkehr ein, um in Richtung Emmerich zu fahren.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Zu diesem Zeitpunkt hatte das Motorrad einen Überholvorgang abgeschlossen und war vor dem Überholen eingeschert. Die 56-Jährige übersah das Motorrad, was zu einem Zusammenstoß führte. Bei dem Sturz verletzte sich der Kradfahrer leicht, sein Sozius wurde schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Beide wurden ins Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme musste die Eltener Straße für zwei Stunden gesperrt werden. Die Fahrzeuge wurden sichergestellt.

(hg)