Ememrich : Einbruch in Garage am Helenenbusch

Emmerich (RP) In der Zeit von Samstag um 18.00 Uhr bis Sonntag um 16 Uhr brachen unbekannte Täter in eine Garage am Helenenbusch ein. Sie entwendeten einen blauen Motorroller der Marke Peugeot sowie ein schwarzes Fahrrad (Herkules).

