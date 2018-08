Emmerich: Barrierefreie Draisine in Kranenburg vorgestellt

Emmerich/Rees Ab sofort können auch Rollstuhlfahrer mit der beliebten Draisine fahren. Drei Fahrzeuge wurden dafür in Kooperation mit der Dekra umgerüstet. Und es können noch mehr werden.

Mit einem breiten Lächeln sitzt Renate Jäger auf der Draisine. Für sie ist die Fahrt heute mit einem der Fahrzeuge von Grenzland-Draisine am Draisinenbahnhof in Kranenburg etwas besonderes. Bislang konnte sie nämlich nicht mitfahren. Denn Renate Jäger sitzt im Rollstuhl.