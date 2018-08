Emmerich : VW Golf fängt Feuer

Foto: Christian Breuer

Elten Am Sonntag gegen 23.30 Uhr geriet auf der Straße Im Haag ein brauner VW Golf in Brand. Es entstand Sachschaden in Höhe von 15.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. Die Polizei ermittelt auch in Richtung Brandstiftung.

