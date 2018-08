Angelverein in Rees

Rees Es gibt Menschen, die haben Spaß daran, das Eigentum anderer zu zerstören. Jetzt haben sich solche Dummköpfe beim Angelsportverein „Frühauf“ in Rees ausgetobt.

Es gibt Menschen, die haben Spaß daran, das Eigentum anderer zu zerstören. Jetzt haben sich solche Dummköpfe beim Angelsportverein „Frühauf“ in Rees ausgetobt. Die Täter hebelten in der Zeit von Freitag um 20 Uhr bis Samstag um 13 Uhr ein Fenster des Vereinsheims an der Lindenallee auf. Das Mobiliar und andere Gegenstände verteilten die Unbekannten auf dem Außengelände und warfen Stühle in den angrenzenden See des Vereins. Schon in den vergangenen zwei Wochen hatten Unbekannte versucht, in die Hütte einzubrechen.