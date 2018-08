Einbruch in Emmerich

Vrasselt : Einbruch in Haus an der Reeser Straße

Vrasselt (RP) In der Zeit von Montag um 19.00 Uhr bis Dienstag um 20.00 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Reeser Straße ein, indem sie ein Fenster aufhebelten. Sie durchsuchten das gesamte Haus nach Wertgegenständen.

Genaue Angaben zum Diebesgut liegen noch nicht vor.

Die Polizei rät: Verschließen Sie Fenster, Balkon und Terrassentüren, auch wenn Sie nur kurz weggehen - denn gekippte Fenster sind offene Fenster. Lassen Sie Rollläden nur nachts überall herunter, sonst entsteht tagsüber der Eindruck, die Bewohner seien nicht da.

(RP)