Haldern : Lindendorfplatz: SPD möchte wieder Parken ermöglichen

REES/HALDERN Bodo Wißen und Harry Schulz loben die schnelle Ausbesserungen des Lindendorfplatzes. Nach dem Schützenfest sollte dort jedoch wieder Parken möglich sein, regen die beiden SPD-Politiker an.

Bürgermeisterkandidat Bodo Wißen und SPD-Geschäftsführer Harry Schulz nahmen jetzt den Lindendorfplatz in Augenschein. Hintergrund ist eine Anregung der SPD-Fraktion im Stadtrat Rees, den Zustand des beliebten Dorfplatzes zu verbessern. So hatten sich große Pfützen und Schlaglöcher gebildet. Nun wurde die Fläche wieder hergerichtet und Abflussmöglichkeiten geschaffen. „Wir danken dem Bauhof der Stadt Rees für die gute und schnelle Arbeit. Es ist toll, dass der Lindendorfplatz noch vor dem traditionellen Halderner Schützenfest wieder in einen ordentlichen Zustand versetzt wurde,“ so Schulz und Wißen.