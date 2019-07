Radtour durch die Dörfer : Stark befahrene Wirtschaftswege im Blick

MILLINGEN/EMPEL Die CDU und der Bürgermeister waren in Millingen und Empel unterwegs, um Probleme und Verbesserungen zu besprechen.

Dabei waren vor allem der Zustand und die künftigen Nutzungsmöglichkeiten der Wirtschaftswege ein Schwerpunktthema. „In Zusammenarbeit mit einem beauftragten Ingenieurbüro erarbeitet die Stadt Rees zurzeit ein Soll-Konzept, aus dem die zukünftigen Maßnahmen für unsere Wirtschaftswege abgeleitet werden. Vorschläge und Anregungen der Bürgerinnen und Bürger können gerne schon heute bei der Stadt Rees eingereicht werden“, so Bürgermeister Christoph Gerwers. „Die Bruchstraße ist eine unserer am stärksten befahrenen Wirtschaftswege und bedarf dringendst der Überarbeitung“ ergänzte Ortsteilbeauftragter Dominik Teloh, der sich für einige Stellen Ausweichbuchten vorstellen kann.

Ein weiteres Thema sprach Ortsvorsteher Hans-Jürgen Klug an: „Viele Bürgerinnen und Bürger sprechen mich an, dass wir zu wenig Sitzbänke in Millingen haben.“ Bürgermeister Gerwers sagte hier seine Unterstützung zu. Die ersten Plätze für Bänke wurden auf der Tour schon besichtigt.

Nach einem kurzen Abstecher ins Baugebiet Rückenbuschfeld mit dem neuen Spielplatz ging es nach Empel, wo Domink Teloh auf den schlechten Zustand der Straßenbefestigung an der Hurlerstraße hinwies. Der Bürgermeister will deshalb mit Straßen NRW Kontakt aufnehmen. Zudem waren sich Teilnehmer, einig, dass am Bahnhof in Empel eine E-Ladestation benötigt wird.