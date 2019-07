Ferienspaß im Jugendhaus : Das „Remix“ geht in den Ferien unter die Forscher

REES Gut für berufstätige Eltern: Der Ferienspaß im Jugendhaus am Westring beginnt zeitlich früher. Plätze für einzelne Aktionstage sind noch frei.

Der Auftakt in die Ferien erfolgt durch das vom Kreis Kleve geförderte Programm „Ferienspaß“. Das Remix-Team hat unter dem Motto „Vom Meeresgrund bis ins All – wir erforschen die Welt“ vom 15. bis 24. Juli verschiedene Aktionstage vorbereitet. Auch ein Ausflug ins Irrland in Kevelaer-Twisteden steht dabei auf dem Programm. Da noch einzelne Plätze für die einzelnen Aktionstage frei sind, lohnt sich bei Interesse eine Nachfrage unter 02851 961275 oder per E-Mail unter jugendhaus.remix@stadt-rees.de.

Auch im Anschluss an den Ferienspaß bleibt das Remix geöffnet. Vom 25. Juli bis 2. August steht das Jugendhaus den Kindern und Jugendlichen in der Zeit von 8.30 Uhr bis 16 Uhr zur Verfügung. Der der „Offene Treff“ startet am Donnerstag, 25. Juli, für alle Interessierten mit einer Aktion rund um tolle „Glitzer Tattoos“. Am 26. Juli werden leckere alkoholfreie Cocktails selber hergestellt. Am 29. sowie 30. Juli werden unter Anleitung eigene Trommeln gebastelt. Am Mittwoch, 31. Juli, geht es mit einem Turnier weiter, bei dem die Besucher in ausgewählten Kategorien gegen die Betreuer antreten dürfen. Für Abkühlung ist am Donnerstag, 1. August, gesorgt. Lustige Spiele rund ums Wasser finden an diesem Tag statt.