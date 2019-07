Brauchtum in Rees : Mario Schaffeld regiert Bürgerschützen

REES Die Entscheidung um das Königsamt der Bürgerschützen fiel erst spät. Am Schluss gab es fünf Bewerber.

Das 186. Schützenfest der Bürgerschützen wurde am Wochenende gebührend gefeiert. Ein Höhepunkt war das 50-jährige Jubiläum des Jungschützenzuges, das gleich zu Beginn des Schützenfestes am Freitagabend mit einem Kaiserschießen der Jungschützen begangen wurde — eine Premiere. Kaiser der Jungschützen wurde Daniel Zimmermann.

Das Ringen um die Königswürde am Montagabend erwies sich als ein sehr zäher Wettbewerb. Gegen 17.15 Uhr wurden die Bewerber aufgerufen, sich zu melden. „Jedem, den es in den Fingern juckt, soll jetzt nach vorne kommen“, forderte Christoph Eyting am Mikrofon seine Schützenkameraden auf. Mit Robert Franken, Laurent Becker und Mario Schaffeld traten drei Bewerber vom 2. Zug an, wovon die ersten beiden nach einigen Schüssen sich zurückzogen. Nach weiteren 20 Minuten kamen dann Andreas Schmitz und Matthias Janßen vom 1. Zug hinzu. Nach einer längeren Pause meldeten sich dann auch noch Stefan Belting und René Schenk als Königsbewerber an.