Schulen : „Abiversal – ab jetzt führen wir Regie“

Ein (vorerst) letztes Mal stellten sich die Schüler gemeinsam zum Gruppenfoto auf. Foto: Monika Hartjes (moha)

Emmerich Am Samstag bekamen 80 Abiturienten des Willibrord-Gymnasiums in einer Feierstunde ihre Zeugnisse.

Die Erleichterung und die Freude, das Ziel nach langen Anstrengungen geschafft zu haben, stehe ihnen ins Gesicht geschrieben, sagte Bürgermeister Peter Hinze und ging in seiner Rede auf das Abi-Motto „Abiversal – ab jetzt führen wir Regie“ ein. „Ab heute bestimmen Sie selbst die Richtung, in die Sie gehen, und den Film, in dem Sie die Hauptrolle spielen möchten. Sie selbst bestimmen das Drehbuch und den Drehort. Die Welt mit ihren unbegrenzten Möglichkeiten liegt vor Ihnen und wartet auf Sie.“

Am Samstag wurden die Abiturienten des Willibrord-Gymnasiums nach einem Gottesdienst in der St. Aldegundiskirche im PZ der Schule feierlich verabschiedet. Von 88 Schülern und Schülerinnen hatten 80 das Abitur geschafft -15 von ihnen mit einer Eins vor dem Komma. In festlichen Kleidern und schicken Anzügen zeigten sich die frisch gebackenen Abiturienten.

Info Das sind die Namen der 80 Schulabsolventen. Folgende Schüler haben die Abiturprüfungen bestanden:

Beata Sophia Theresa Arntz, Paulina-Sophie Beckschaefer, Hannah Sophie Berntsen, Felix Beutin, aya Maria Beyer, Monique Boche , Robin Bouwman, Luc Buttenborg, Luke Classen, Lea Damen, Sean Nathaniel De Faveri, Luca Francesca de Moll, Nujin Demir, Lotta Marie Derksen, Tia Dillan, Jana Elsenbusch, Lisa Eßing, Dennis Franken, Ilayda Görgülü, Alina Sophie Großer, Frederik Haake, Lisa Mae Heesen, Paula Sophie Heuvelmann, Svea Holtkamp, Angelina Hoppe, Julius Houben, Patrick Hülkenberg, Kira Hüting, Max Alexander Jelinski, Karan Jhatta, Lasse Kaal, Lina Kaste, Lea Marie Kerst, Denise Kettlack, Janus Kolling, Milan Lukas Kolling, Sarah Celine Doris Gertrud Krebber, Sebastiaan Rainer Kruis, Tania Josan Lalgi, Laura Löffler, Shobitha Marianayagam, Monika Helena Najdzion, Noel Omiotek, Noah Orlovius, Perau, Joana Marie Perau, Max Pirsch, Raisa Aruna Jasmin Rambaran, Sophie Joke Marianne Ras, Ida Reintjes, Janine Retzer, Eva Sophie Rosen, Colin Rupperath, Ellen Ruß, Valentin Schabbel, Leonie Schäper, Ben Schuurman, Pia Singendonk, Henry Andreas Smeenk, Jan Eric Spiegelhoff, Rezan Taylan, Timon te Kempel, Hannah ten Brink, Riccarda Tenbrink, Leon Tiemer, Louis Valentin van Alst, Marc van Holt, Sophie van Nüß, Natalie Versteegen, Mirco Verwaayen, Indy Johanna Bastiana Maria Visser, Maximilian Johann von Ewald, Alexandra Viktoria Walbohm, Ina Wanders, Alicia Welmans, Laura Wieners, Anna Sophia Willikonsky, Luca Wittenhorst, Mateusz Wojcik, Leah Christina Wolter, Celina-Marie Zocher.

„Sie drehen ihren eigenen Film. Der Film gefällt niemals allen Zuschauern. Wichtig ist, dass Ihr eigener Film Ihnen selbst gefällt und Sie Spaß daran haben“, gab Hinze den ehemaligen Gymnasiasten mit auf den Weg. Schulleiter Stephan Bieke, für den es die erste Entlassfeier am Willibrord-Gymnasium war, freute sich mit den Schülern: „Heute ist Euer Tag, heute seid Ihr die Regisseure des Tages und Eures ganzen zukünftigen Lebens – gut ausgestattet mit Wissen und Kernkompetenzen.“ Er ging auf die Rede von Martin Luther King aus dem Jahre 1963 „I have a dream“ ein und lobte die intensive Gemeinschaft, in der Freude und Leid geteilt wurden, den respektvollen Umgang, die Wertschätzung und die Verantwortung, mit denen die Abiturienten sich untereinander begegnet sind, die sie aber auch anderen gegenüber gezeigt haben. „In die Grundschule wurdet Ihr mit einer Schultüte voller Hoffnungen, Träume und Süßigkeiten eingeschult, jetzt seid Ihr am Ende Eurer Schulzeit.“

Die Lehrer der Stufenleitung, Björn Rossa und Astrid Bilke-Arndt, erklärten Szenen der Schulzeit mit passenden Filmzitaten: „Das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen. Man weiß nie, was man kriegt“ aus „Forest Gump“ zeige die Unsicherheit der 5. Klasse. So mancher habe das Lehrerzimmer als „Ein Käfig voller Narren“ gesehen. Und öfter hieß es „Houston, wir haben ein Problem.“ Abschließend wünschten sie allen Abiturienten ein „Happy End“. Die beiden Stufensprecher Leon Tiemer und Mirco Verwaayen erzählten in einem lustigen Zwiegespräch von besonderen Phasen ihrer Schulzeit mit den festen Klassenverbänden bis zur zehnten Klasse, Fahrten, Leistungskursen, Benefizgala und Abschlussfahrt nach Hamburg. Sie dankten Lehrern, Eltern, Hausmeister und besonders den Sekretärinnen Melanie Derksen und Nadine Eichhorn. „Die mir auch beim 50. Mal geduldig erklärten, welche Knöpfe man wie lange drücken musste für eine Durchsage“, sagte Verwaayen. Das Duo bedankte sich auch bei der vorherigen Schulleiterin Inge McKay, „die einen Großteil unserer Schullaufbahn das Sagen hatte“.