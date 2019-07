Emmerichs Schützen : Borussia feiert und improvisiert

EMMERICH Die Schützen mussten für ihr Antreten vom Alter Markt auf die Stadtplatte umziehen. Der Böllerschuss läutete das Schützenfest ein. Königsschießen am Abend erst um 19 Uhr.

Der Montag stand ganz im Zeichen des 172. Schützenfest der Schützengesellschaft Borussia. Traditionsgemäß treten die Schützen am Wochenbeginn normalerweise am „Alter Markt“ an und die Stadtgarde macht durch einen Kanonenschuss lautstark auf dieses Event aufmerksam. Aufgrund einer Baustelle wurde die Veranstaltung an die Rheinpromenade verlegt. „Ich freue mich, dass alle den Weg zur Stadtplatte gefunden haben“, begrüßte Oberst Albert Mosterts seine Kameraden hoch zu Ross. „Die Borussia kann nicht nur Tradition und Feiern, sie kann auch improvisieren.“ Und Major Alfred Weicht meinte nach dem Aufstellen: „Neuer Ort – aber funktioniert.“