Spatenstich : Startschuss für Stadtwerke-Neubau

REES 1,2 Millionen Euro werden für die neue Zentrale der Stadtwerke Rees am Melatenweg investiert. Der Neubau wurde notwendig, weil das bestehende, gerade einmal 20 Jahre alte, Gebäude zum Sicherheitsrisiko geworden ist.

Wo noch in diesem Monat die Bagger anrollen werden, wurde jetzt schon mit fünf Spatenstichen symbolische Vorarbeit geleistet. Am Melatenweg 171 entsteht ein neues Verwaltungsgebäude der Stadtwerke Rees GmbH.

Wo die Stadtwerke künftig heimisch sein sollten, dazu hatte es in der Vergangenheit verschiedene Überlegungen gegeben. Eine Variante war unter anderem, dass die Stadtwerke in die ehemalige Grundschule an der Saaler Straße ziehen, doch waren hier die notwendigen Sanierungskosten zu hoch.

Eine umfassende Sanierung des bestehenden Gebäudes am Melatenweg wäre mindestens so teuer gewesen wie ein Neubau, den der Aufsichtsrat deshalb im Oktober vor zwei Jahren beschloss. Der Auftrag ging an das Reeser Architektenbüro Terlinden. Im Juli 2019 stellte Jürgen Terlinden den Bauantrag beim Kreis Kleve, der die Baugenehmigung am 28. Mai 2020 erteilte.