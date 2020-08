Emmerich : Unfall mit Pedelec: Frau (50) verletzt sich schwer

Emmerich Pedelecs sind bequem und beliebt. Aber auch gelegentlich gefährlich. Zumindest warnt die Polizei immer wieder davor, dass sich die Unfälle mit den elektrischen Fahrrädern häufen.

Am Dienstag gegen 12.20 Uhr kam auf der ´s-Heerenberger Straße in Höhe der Seufzerallee zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 50-jährige Pedelec-Fahrerin schwer verletzt wurde. Das berichtete die Polizei am Mittwoch. Und so kam es zu dem Unfall: Ein 61 Jahre alter Autofahrer wollte von der Seufzerallee nach rechts auf die ´s-Heerenberger einbiegen, als die 50-Jährige zeitgleich die ´s-Heerenberger Straße aus Richtung der Seufzerallee kommend überqueren wollte. Beim Abbiegen des Skoda Fabia kam es zum Zusammenstoß mit dem Pedelec. Die Emmericherin stürzte und verletzte sich schwer.