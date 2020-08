Kunstwerk : Klimawandel: Ein Eisbär kommt nach Rees

REES Ein ausgemergelter Eisbär und ein ausgezehrter Mensch – mit diesen beiden Großplastiken wollen die Künstler Thomas und Svenja Heweling auf den Klimawandel aufmerksam machen. Ihr Kunstwerk ist am Sonntag in Rees zu sehen.

(RP) Das Projekt des Haffener Künstlers Thomas Heweling und der Großplastikerin Svenja Heweling „Eisbär in der Stadt“ kommt am Sonntag, 23. August, für einen Tag nach Rees. Auf Einladung der Stadt wird es zum Thema Klimawandel von 11 Uhr bis 17 Uhr vor dem Rathaus ausgestellt. Die Großplastik, die das Missverhältnis zwischen Mensch und Tier symbolisiert, war zuletzt beim Kloster Kamp in unmittelbarer Nähe zur Landesgartenschau in Kamp-Lintfort zu sehen. Vorher war sie im Juli am Fährkopf in Bislich ausgestellt.