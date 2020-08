Corona-Pandemie : Zwei Infektionen – Quarantäne für Kita Vierbaum

Jacken in einer Kita (Symbolbild). Foto: dpa/Monika Skolimowska

Rheinberg Die Kita Vierbaum in Rheinberg bleibt zwei Wochen lang geschlossen. Zwei Mitarbeiterinnen haben sich mit dem Coronavirus infiziert. Den Kindern wird vom Kreisgesundheitsamt ein Test angeboten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

In der städtischen Kindertageseinrichtung an der Langacker Straße 81 in Rheinberg sind zwei Mitarbeiterinnen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Nach Absprache mit dem Kreisgesundheitsamt Wesel bleibe die Kita Vierbaum deshalb bis zum 2. September geschlossen, also zwei Wochen lang, teilte die Stadtverwaltung am Mittwoch mit. Von der Entscheidung seien 51 Kinder betroffen.

Das Kreisgesundheitsamt habe direkt damit begonnen, die Kontaktpersonen der betroffenen Kita-Mitarbeiter zu ermitteln, erklärte die Stadtverwaltung weiter. Bei Kindern, die zu den Kontaktpersonen ersten Grades gehörten, also einen engen Kontakt gehabt hatten, würden die Eltern über das weitere Vorgehen informiert. Die Mädchen und Jungen könnten auf das Coronavirus getestet werden. Das werde vom Kreisgesundheitsamt am Donnerstag, 20. August, ab 10 Uhr in der Kita Vierbaum angeboten. Die Stadtverwaltung empfehle den Eltern dringend, diese Möglichkeit zu nutzen. Dafür sollten sie die Krankenversicherungskarte mitbringen.