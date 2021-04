Angebot wird gut angenommen : Einsatz in Mehr: Corona-Test im Wohnmobil

Das neue Testangebot wurde in Mehr schon gut angenommen. Foto: Sebastian Latzel

Rees Die Möglichkeiten zu kostenlosen Corona-Tests werden auch in Rees weiter ausgebaut. Groß war der Andrang bei der mobilen Teststation in Mehr.

Am Freitag war die Firma Superol mit ihrer mobilen Corona-Teststation erstmals auf dem Markt in Mehr. Die Resonanz war riesig, bereits als das Testcenter um 10 Uhr öffnete, standen die ersten Personen bereit. Viele wollten das Angebot nutzen.

Die Tests werden per Nasenabstrich in einem Wohnmobil vorgenommen. Ralf Mehrmann von Superol übernahm diese Aufgabe, für die die Besucher auf einem Sitz des Caravans Platz nehmen konnten. Anschließend versetzte er das Teststäbchen mit einer Flüssigkeit, etwa 15 Minuten später gibt es das Ergebnis.

Ralf Mehrmann wertet die Corona-Tests im Wohnmobil aus. Foto: Latzel

Wie berichtet, bietet das Hamminkelner Unternehmen die Tests ab dem 12. April auch in Haldern (immer montags) und immer mittwochs in Millingen jeweils von 10 bis 19 Uhr an. Termine können unter www.schnelltest-niederrhein.de vereinbart werden. Es ist aber auch möglich, spontan zum Wagen zu kommen. In Mehr funktionierte das ganz gut. Allerdings muss man sich dann auf etwas Wartezeit einstellen. Das Ergebnis mit dem schriftlichen Nachweis bekommen die getesteten Personen direkt vor Ort nach einer Wartezeit, in der die Proben ausgewertet werden.

Die nächsten Termine in Mehr (Markt) 16., 23., 30. April, 7., 14., 21. und 28. Mai; in Haldern (Markt), 12., 19., 26. April, 3. 10., 17., 24. und 31. Mai sowie in Millingen (Parkplatz Hurler Straße) 14., 21., 28. April, 5., 12., 19., 26. Mai.

Ebenfalls ab dem 12. April gibt es auch in der Apotheke am Stadtgarten, die Möglichkeit, sich testen zu lassen (Terminvereinbarung unter www.apothekeamstadtgarten.de). Testzeiten sind Montag und Dienstag von 10 bis 15 Uhr, Mittwoch von 13.30 bis 17.30 Uhr, Donnerstag von 9 bis 13 Uhr, Freitag 10 bis 15 Uhr sowie am Samstag von 9 bis 12 Uhr.

Darüber hinaus gibt es weiterhin das Bürger-Testzentrum in der Raiffeisenhalle an der Empeler Straße (Terminvereinbarungen unter www.testzentrum-rees.de).

