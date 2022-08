Fußball-Testspiel : ASV Mettmann erwartet Zweite des VfB 03 Hilden

Steven Winterfeld (rechts) verlor mit dem ASV den letzten Test gegen den TSV Meerbusch II mit 0:3. Foto: Achim Blazy (abz)

HILDEN Die Hildener Landesliga-Fußballer treten am Sonntag auf der Anlage an der Hasseler Straße beim Bezirksligisten an. Beide Mannschaften verloren ihre letzten Testspiele.